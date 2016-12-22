В Москве подали три заявки на проведение «Русского марша»

В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступили три заявки на проведение массовых акций в День народного единства 4 ноября. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь Елена Романова.
«Три заявки к нам поступило, их название «Привлечение общественного внимания к несовершенству социально-миграционной политики государства». Все три заявки с этой темой. В разных местах [планируются]», — отметила Романова.
По ее словам, одну акцию планируют провести в районе Люблино, заявленная численность — 6 тыс. Еще две заявки поданы на 1 тыс. и 6 тыс. человек.
Телеканал «Дождь» со ссылкой на секретаря оргкомитета и координатора «Ассоциации народного сопротивления» Дмитрия Карасева сообщил, что в Москве националисты подали заявку на проведение 4 ноября «Русского марша» в районе Люблино. Другая группа активистов, по его словам, подала заявки на шествия по улицам Маршала Василевского и Маршала Бирюзова (между станциями метро «Щукинская» и «Октябрьское поле») либо по улице Вавилова до улицы Дмитрия Ульянова. Еще одна заявка касается проведения мероприятия на улице Заморенова или на Самотечной улице.
Как отмечается на сайте оргкомитета, акцию планируется проводить под лозунгом «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!».