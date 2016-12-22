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В Москве подали три заявки на проведение «Русского марша»
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В Москве подали три заявки на проведение «Русского марша»
Общество, 14:57
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В Москве подали три заявки на проведение «Русского марша»

В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступили три заявки на проведение массовых акций в День народного единства 4 ноября. Об этом РБК рассказала ​пресс-секретарь Елена Романова.

«Три заявки к нам поступило, их название «Привлечение общественного внимания к несовершенству социально-миграционной политики государства». Все три заявки с этой темой. В разных местах [планируются]», — отметила Романова.

По ее словам, одну акцию планируют провести в районе Люблино, заявленная численность — 6 тыс. Еще две заявки поданы на 1 тыс. и 6 тыс. человек.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на секретаря оргкомитета и координатора «Ассоциации народного сопротивления» Дмитрия Карасева сообщил, что в Москве националисты подали заявку на проведение 4 ноября «Русского марша» в районе Люблино. Другая группа активистов, по его словам, подала заявки на шествия по улицам Маршала Василевского и Маршала Бирюзова (между станциями метро «Щукинская» и «Октябрьское поле») либо по улице Вавилова до улицы Дмитрия Ульянова. Еще одна заявка касается проведения мероприятия на улице Заморенова или на Самотечной улице.

Как отмечается на сайте оргкомитета, ​акцию планируется проводить под лозунгом «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!».

Теги: Москва , День народного единства , Русский марш
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