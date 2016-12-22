В Крыму сравнили ракетные учения ВСУ с комариным писком

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал ракетные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области,​ недалеко от полуострова. По его словам, эти учения напоминают бряцание оружием, передает «РИА Новости».

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь <...> Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», — заявил Фикс.

Ракетные учения ВСУ начались 1 ноября. Украина предупредила о них за день до этого — 31 октября. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что маневры продлятся до 4 ноября, а в ходе стрельб будут испытаны управляемые ракеты зенитно-ракетных комплексов.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассказали, что учения проводятся с целью отработать систему ПВО. В ведомстве отметили, что в стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали зенитно-ракетные комплексы С-300, а также «Бук», «Тор» и «Оса-АКМ».