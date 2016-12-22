Трамп уличил сенатора в использовании российской тактики в Facebook

Сенатор от штата Индиана Джо Доннели, участвующий в промежуточных выборах, платит за рекламу в Facebook за своего оппонента, копируя российскую тактику в соцсети, написал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Говорят, что сенатор от Индианы Джо Доннели платит за рекламу в Facebook за своего так называемого оппонента от Либертарианской партии. Он пытается украсть выборы? Не это ли делала и Россия?», — написал глава государства.

В феврале Минюст США обвинил 13 россиян, работавшим на связанной с Евгением Пригожиным «фабрике троллей», в покупке политической рекламы в Facebook и Twitter, чтобы организовать митинги в США. В июле спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что выявлены еще 12 россиян, которые причастны к взломам компьютеров частных лиц и структур Демократической партии, имеющих отношение к выборам и, в частности, к сопернице Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.