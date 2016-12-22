Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Посла Турции в Уганде Седефа Явузальпа отозвали из-за появления на приеме в древнегреческом наряде. Об отзыве написал в своем Twitter глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что Анкара расследовала подлинность фотографий посла, которые появились в ряде СМИ и соцсетях. «Эти фотографии были незамедлительно идентифицированы, и посол был отозван», — написал Чавушоглу.
Поводом для отзыва стала фотография посла на приеме в честь турецкого Дня Республики с участием главы МИД Уганды Сэма Кутеза 29 октября. Как объясняет Daily Sabah, Посол Явузальп и некоторые другие сотрудники турецкой дипмиссии были замечены в нарядах, стилизованных под древнегреческий хитон. Посол находился в Уганде с 2013 года. По данным телеканала Habertürk, Явузальп изображал на приеме древнегреческого бога Зевса, а замеченная с ним на фотографии женщина — Елену Троянскую.
День республики — годовщина провозглашения Турецкой республики 29 октября 1923 года. С этого дня ведется отсчет существования современного светского турецкого государства, пришедшего на смену потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи, султан которой претендовал на звание халифа (главы) мусульман всего мира.