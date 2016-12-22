В Китае более 10 человек погибли в ДТП с участием 30 машин
Общество, 20:57
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В Китае более 10 человек погибли в ДТП с участием 30 машин
В китайском городе Ланчжоу (провинция Ганьсу) по меньшей мере 11 человек погибли в результате крупной аварии с участием 31 автомобиля. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел у поста на крупной автомагистрали. В результате ДТП также пострадал 31 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Портал Sina сообщает о 14 погибших.
В конце июня в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в китайской провинции Хунань погибли 18 человек, еще 14 пострадали. Автобус пересек разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полуприцепом.