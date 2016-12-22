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Девять человек погибли после наезда внедорожника в Китае
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Девять человек погибли после наезда внедорожника в Китае
Общество, 21:40
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Девять человек погибли после наезда внедорожника в Китае

По меньшей мере девять человек погибли и еще 43 пострадали при наезде внедорожника на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти.

Водителя задержала полиция, отмечается, что ранее 54-летний Янь  Занюнь был судим за поджог и торговлю наркотиками. Причины ДТП устанавливаются. Всех раненых доставили в больницу.

В начале июня один человек погиб и еще десять получили ранения при наезде автопогрузчика на пешеходов в китайском городе Яньтай в провинции Шаньдун. Полиция застрелила водителя транспортного средства, 45-летнего Ван Чжихуа.

Теги: Китай , внедорожник , наезд , смерть
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