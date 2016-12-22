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В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек
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В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек
Общество, 10:56
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В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек

В китайской провинции Хунань в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 18 человек, еще 14 получили ранения. Об этом сообщает Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 29 июня на трассе вблизи уезда Хэндун. Пассажирский автобус пересек центральное разделительное ограждение и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с полуприцепом.

При стокновении на месте погибли девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика. Позже, в субботу, сообщили, что число жертв аварии возросло до 18. Остальные 14 пострадавших были госпитализированы в четыре больницы.

В настоящий момент обстоятельство ДТП расследуются. Полиция устанавливает маршруты транспортных средств.
 

Теги: Китай , ДТП , погибшие
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