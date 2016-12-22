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Общество , 19:23
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Армия Египта назвала причину крушения произведенного в России МиГ-29М

Причиной падения истребителя МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель египетской армии.

По его словам, инцидент произошел в ходе тренировочного полета. Летчик остался жив.

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В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М

Ранее о крушении купленного у России истребителя МиГ-29М сообщила пресс-служба ОАК. Вооруженные силы Египта получили его в 2018 году. Российские технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании случившегося.

В начале октября в Московской области упал истребитель МиГ-29. Самолет принадлежал ЛИИ имени Громова. Причиной его падения, по предварительным данным, стала неполадка в системе управления. Летчикам удалось катапультироваться.

Теги: Египет, истребитель, МиГ-29
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