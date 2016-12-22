В Киеве задержали подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда

В Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, занимавшего этот пост в 2011–2014 годах. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

Уточняется, что он находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждал, что Чернобук осуществлял «подрывную деятельность», помогал крымским судам перейти на работу в соответствии с российскими законами. По версии следствия, на заседании суда в марте 2014 года он призывал судей получать российские паспорта. Сам Чернобук все обвинения отрицает.

В середине августа суд на Украине приговорил к трем годам условно активистку общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол, которую обвиняли в госизмене. Одновол была задержана в конце апреля на границе с Крымом. Украинская прокуратура полагает, что она принимала участие в организации выборов президента России в Крыму, которые Киев считает незаконными.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором большинство его жителей проголосовали з​а присоединение к Российской Федерации. На Украине итоги голосования не признают и считают Крым своей территорией, которая была оккупирована российскими властями. Президент России Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма «исторически закрыт».

