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Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы»
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Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы»
Украинский кризис, 03:20
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Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы»

На Украине суд приговорил активистку из общественного движения «Волонтеры победы» Елену Одновол, которую обвиняли в госизмене, к трем годам условно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова передает пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов, сообщает «РИА Новости».

Москалькова рассказала, что о приговоре Одновол она узнала во время телефонного разговора с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Российский омбудсмен отметила, что активистка будет освобождена из СИЗО в пятницу, 17 августа. Она добавила, что пока неизвестно, где Одновол будет отбывать условный срок. Москалькова рассказала, что активистка находится в следственном изоляторе в городе Херсон, и туда приедет ее мать.

Денисова также сообщила российскому уполномоченному по правам человека, что обвиняемая свою вину признала. Как уточнил Зловедов, Москалькова не понимает суть преступлений, которые вменялись Одновол. Он отметил, что Денисова пообещала прислать приговор, когда она его получит из суда.

​Одновол  была задержана в конце апреля на границе с Крымом на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар». В украинской прокуратуре полагают, что она принимала участие в организации выборов президента в Крыму, которые украинские власти считают «незаконными».

Генпрокурор Украины Юрий Лцунко сообщил, что задержанная является гражданкой Украины и собирала подписи в поддержку российского президента Владимира Путина. Кроме того, он сказал, что она является «доверенным лицом кандидата в президенты», а именно российского лидера. В прокуратуре заявили, что активиста действовала в российских интересах.Как отмечает ТАСС, Одновол является жительницей Крыма и гражданкой России.

Крым вошел в состав России после проведенном на полуострове референдуме в марте 2014 года, на котором большинство его жителей проголосовали на присоединение к Российской Федерации. На Украине итоги плебисцита не признают и считают Крым своей территорией, которая была оккупирована российскими властями.

Теги: Крым , Выборы президента-2018 , госизмена
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