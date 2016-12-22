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Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ
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Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ
Политика, 14:42
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Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V был замечен у границ Калининградской области, свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

Самолет с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и провел разведку у российских границ, находясь в воздушном пространстве Польши.

Самолет ВВС США провел разведку у западных границ России
Политика

В конце октября стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk в течение 11 часов вел разведку возле границ России. Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и, находясь в воздушном пространстве Литвы, вел разведку на границе с Калининградской областью. Затем он разведал обстановку возле границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в небе над Эстонией.

Теги: самолет ВВС США , Разведка , границы России
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