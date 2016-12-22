Самолет ВВС США провел разведку у западных границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U пролетел у границ Ленинградской и Псковской областей. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западного сервиса PlaneRadar.

Отмечается, что самолет с номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии и летал над территорией Эстонии по линии Тарту — Финский залив. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку в радиусе сотни километров, оказался в 53 км от российской границы.

Возвращаясь на базу, разведчик пролетел у российских границ в Калининградской области. Отмечается, что во время полета он не нарушал границы.

15 сентября стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H совершил разведку у побережья Мурманской области, возле Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.