Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk на протяжении 11 часов вел разведку у западных границ России в Прибалтике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Дрон вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и около пяти часов проводил разведывательный полет у границ Калининградской области. В это время он находился в воздушном пространстве Литвы на высоте 15 тыс. м.

После этого беспилотник, находясь в небе над Эстонией, несколько раз пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, после чего вновь продолжил курсировать у границ Калининградской области и вернулся на базу в Сицилии.