Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Политика, 01:48
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Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk на протяжении 11 часов вел разведку у западных границ России в Прибалтике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Дрон вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и около пяти часов проводил разведывательный полет у границ Калининградской области. В это время он находился в воздушном пространстве Литвы на высоте 15 тыс. м.
После этого беспилотник, находясь в небе над Эстонией, несколько раз пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, после чего вновь продолжил курсировать у границ Калининградской области и вернулся на базу в Сицилии.проводили разведку у российских границ 15 октября, тогда для этого задействовали стратегический самолет-разведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B. Воздушные суда провели полеты вблизи границ Калининградской области.