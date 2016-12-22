В Тюмени машина сбила семерых пешеходов

В Тюмени легковая машина сбила семерых пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«В Тюмени около 20:30 мск водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на семерых пешеходов, находившихся на тротуаре», — сообщили в ведомстве. Пострадавшие были госпитализированы.

Как уточняет местное издание «Наш город», инцидент произошел вечером 2 ноября на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена около ТЦ «Галерея Вояж». Автомобиль врезался в толпу пешеходов на переходе.

В Тюмени 2 ноября прошел ледяной дождь, из-за которого на проезжей части и тротуарах образовался сильный гололед. Из-за погодных условий в городе произошло сразу несколько ДТП. Региональное управление ГИБДД предупреждало автомобилистов о сложных погодных условиях.