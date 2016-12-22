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Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии
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Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии
Бизнес, 13:49
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Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии

В Россельхознадзоре назвали преждевременным заявление белорусского министра о том, что в ноябре Россия может снять ограничения на поставку молочной продукции из Белоруссии, рассказала журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает корреспондент РБК.

«Россельхознадзор не может подтвердить анонсирование белорусскими коллегами полное снятие ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию. Такие высказывания являются крайне преждевременными», — сказала она.

Мелано добавила, что обе стороны решают данный вопрос согласно подписанной «дорожной карте» и Москва уже отметила «определенные успехи в этом ключе». Однако Россельхознадзор выявил несоответствия при проверке некоторой продукции, поставляемой из Белоруссии. «Не менее важной проблемой является также то, что в части обеспечения безопасности продукции пока очевидных позитивных сдвигов служба не наблюдает», — заключила Мелано.

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Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в Минске рассчитывают на решение вопроса с ограничениями в ноябре, передает агентство «БелТА».

В августе Россельхознадзор ввел новый запрет на поставки из-за того, что в твороге, произведенном на белорусском предприятии «Мозырские молочные продукты», вновь обнаружили бактерии группы кишечной палочки. До этого под запрет попали «Данон Пружана», Минский молочный завод и Несвижский завод детского питания — в молоке, произведенном там, была превышена доля нитратов.

Теги: Россельхознадзор , молоко , Белоруссия
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