Помпео заявил об ослаблении американской безопасности Россией

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия «ослабляет безопасность» США. Об этом он заявил в интервью телеведущему Шону Хеннити. Расшифровка интервью опубликована на сайте Государственного департамента.



Помпео отметил, что президент США Дональд Трамп «ясно сказал», что он «очень хочет построить хорошие отношения с русскими». Госсекретарь отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Москва «изменила свое поведение». «Они создают вызовы, проблемы, ослабляют американскую безопасность», — сказал он.



Госсударственный секретарь сказал, что если удастся наладить диалог с Россией, «который поможет изменить ее поведение» и «отведет риск от Америки», то это будет «очень хорошо». «И я призываю президента и других членов правительства так делать», — сказал госсекретарь.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перспективы отношений с США «не очень лучезарными», но отметил, что обе страны смогут вернуться на уровень «стратегических партнеров». В начале августа госсекретарь США Майк Помпео после телефонной беседы с Лавровым сказал, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Россией.