Помпео заявил о стремлении США наладить отношения с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского Госдепартамента.

10 августа Помпео позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В ходе телефонного разговора они обсудили новые санкции США в отношении России и ситуацию в Сирии.

При этом Лавров высказал госсекретарю «категорическое неприятие» новых американских санкций. Глава российского МИДа подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили никаких фактов, подтверждающих причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

8 августа Госдеп объявил, что собирается ввести в отношении России новые санкции с 22 августа. Вашингтон заявил, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество «Новичок» против Скрипалей. Однако в Госдепе добавили, что Россию ожидают санкции в том случае, если она в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не допустит международных инспекторов.

Британские власти заявляли о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери, и США его поддержали. В связи с этим Вашингтон выслал группу российских дипломатов, однако затем обвинений от Белого Дома и Госдепа не последовало.