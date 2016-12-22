Лавров назвал перспективы отношений России и США «не очень лучезарными»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие отношений Москвы и Вашингтона в ближайшем будущем «не очень лучезарное», но в итоге они вернутся на «уровень настоящих стратегических партнеров». Об этом он рассказал на встрече со студентами МГИМО, трансляция ведется в Twitter МИДа.

Лавров напомнил, что во время Второй мировой войны СССР и США были союзниками. «Когда Россия и США ладят между собой, весь мир от этого выигрывает. Становится меньше конфликтов, становится меньше кризисов, меньше льется крови. И больше выгод для экономических операторов наших стран», — подчеркнул министр.

В начале августа госсекретарь США Майк Помпео после телефонной беседы с Лавровым заявил, что США стремятся улучшить отношения с Россией. Во время разговора стороны обсудили конфликт в Сирии и новые антироссийские санкции, против которых Лавров выразил «категорическое неприятие».