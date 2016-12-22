ФБР нашло еще одну подозрительную посылку миллиардеру Стайеру

В США обнаружили еще одну подозрительную посылку, которая была адресована демократу и миллиардеру Тому Стайеру. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР) на своей странице в Twitter.

Сообщение появилось в пятницу, 2 ноября. Посылку нашли в Калифорнии, она была «внешне похожа» на остальные.

ФБР до этого уже перехватывало по крайней мере одну посылку с бомбой, адресованной миллиардеру, — об этом бюро сообщило 27 октября. Она была перехвачена в городе Берлингеме в Калифорнии. Взрывное устройство было обезврежено.



Посылки с бомбами с конца октября рассылались бывшему президенту Бараку Обаме, представителям Демократической и Республиканской партий, Хиллари и Биллу Клинтонам и другим. Подозреваемого в рассылке бомб задержали 26 октября. Им оказался житель Флориды Цезарь Сейок.

По данным Forbes, состояние Тома Стайера оценивается в $1,6 млрд. В октябре 2017 года он объявил о начале кампании за импичмент президента США Дональда Трампа. Ранее он занимал должность советника Обамы по вопросам экологии и выделял средства на избирательные кампании демократов. По мнению Стайера, Трамп подвел США «к порогу ядерной войны», «пренебрегает законом», «получает деньги от иностранных правительств» и «угрожает закрыть СМИ», которые, как полагает Стайер, «пишут правду». Также миллиардер назвал Трампа «опасным президентом».