Блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан

Блогера и фотографа Илью Варламова не пустили на территорию Азербайджана, заявив, что его присутствие в стране «нежелательно». Об этом сам Варламов рассказал РБК.

«Не объяснили, просто сказали, что мое присутствие нежелательно в Азербайджане. Меня отвели в депортационный зал, я купил билеты на ближайший рейс в Стамбул, меня провели к гейту и посадили в самолет, сейчас вот ожидаю вылета», — отметил он.

По словам Варламова, он не посещал Нагорный Карабах и до этого спокойно приезжал в Баку. «Последний раз был в 2016 году, у меня тогда выходили посты, в том числе и с критикой Баку», — добавил блогер.

В середине октября въезд в Азербайджан запретили зампредседателю комитета Госдумы по международным делам Светлане Жировой, писательнице Людмиле Улицкой и учредителю благотворительного Фонда хосписам «Вера» Нюте Федермессер.

Они оказались в «черном списке» за то, что посетили Нагорный Карабах, который власти Азербайджана считают «оккупированной территорией».