Баку запретил въезд Улицкой, Федермессер и Журовой после визита в Карабах

МИД Азербайджана внес в «черный список» Светлану Журову, Людмилу Улицкую и Нюту Федермессер после посещения ими Нагорного Карабаха по приглашению супруги премьера Армении Никола Пашиняна

МИД Азербайджана внес в «черный список» заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, писателя Людмилу Улицкую и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер и таким образом запретил им въезд в республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства республики. Их фамилии 6 октября были занесены в соответствующий документ (.pdf) МИДа Азербайджана.

Трех россиянок внесли в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» после их визита в Нагорный Карабах, куда они по приглашению супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян приехали в рамках проекта «Женщины за мир».

На минувшей неделе, 8 октября, внешнеполитическое ведомство Азербайджана предупреждало о намерении внести Журову, Улицкую и Федермессер в «черный список». Министерство отмечало, что пока изучает информацию об их визите.

РБК направил запрос в МИД Азербайджана и МИД Армении, а также Людмиле Улицкой, которая оперативно не смогла прокомментировать свое включение в стоп-лист.

«Мы уже озвучивали свою позицию по поводу инициативы «Женщины за мир». Желающие мира — не должны продолжать войну. Желающие предотвратить человеческие жертвы — не должны держать под оккупацией территории других государств. И наконец, призывающие женщин и матерей к миру, не должны направлять своих отпрысков на военную службу на международно-признанных территориях Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

Нагорный Карабах на протяжении последних нескольких десятилетий является территорией, которая разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном. ​В феврале 1988 года населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. После этого между ней и Азербайджаном начался военный конфликт. В течение двух лет, с 1992 по 1994 годы, Баку пытался вернуть самопровозглашенную республику, однако в итоге окончательно потерял над ней контроль. После этого Азербайджан не раз пытался урегулировать конфликт новыми соглашениями, которые в итоге ни к чему не приводили.

На линии разграничения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом регулярно происходят вооруженные инциденты. Последнее обо​стрение конфликта произошло весной 2016 года.