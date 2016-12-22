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Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан
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Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан
Политика, 22:22
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Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан

Писательница Людмила Улицкая заявила РБК, что планировала вместе с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер и зампредом думского комитета по международным делам Светланой Журовой посетить Азербайджан, чтобы помочь «найти мирный выход» из армяно-азербайджанского конфликта. Теперь такая поездка не состоится, сказала Улицкая: азербайджанский МИД запретил трем женщинам въезд в страну из-за посещения Нагорного Карабаха.

«Если все мы включены в этот черный список, мы не поедем. О справедливости здесь и речи быть не может: слишком много несправедливостей происходит по обе стороны границы, да и вообще в мире. Жаль», — прокомментировала Улицкая.

Она отметила, что обе стороны армяно-азербайджанского конфликта проявляли жестокость и агрессию по отношению друг к другу. «Политическая составляющая этого затяжного конфликта нас не занимала, единственной целью нашей поездки было прекращение этого конфликта не военным путем, а путем политических переговоров», — сказала писательница.

Она добавила, что не хочет выносить политических вердиктов, поскольку «правых и виноватых» в отношениях Армении и Азербайджана «нам уж точно не определить», в то время как количество погибших военных и мирных жителей с обеих сторон составляет около 30 тыс. человек.

Баку запретил въезд Улицкой, Федермессер и Журовой после визита в Карабах
Политика

Ранее МИД Азербайджана внес Улицкую, Федермессер и Журову в черный список за то, что они посетили Нагорный Карабах, куда их пригласила в рамках проекта «Женщины за мир» супруга премьер-министра Армении Анна Акопян. «Мы уже озвучивали свою позицию по поводу инициативы «Женщины за мир». Желающие мира не должны продолжать войну. Желающие предотвратить человеческие жертвы не должны держать под оккупацией территории других государств», — объяснили свое решение в министерстве.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область, в которой в основном проживали армяне, объявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в 1991 году заявила о создании Нагорно-Карабахской республики. Это привело к военному конфликту с Азербайджаном. На линии разграничения сторон между Нагорным Карабахом и Азербайджаном регулярно происходят вооруженные инциденты.

Теги: Людмила Улицкая , Азербайджан
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