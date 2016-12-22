Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT

США вели переговоры по отключению Ирана от системы SWIFT с ноябрьским ужесточением санкций против ближневосточной страны, заявил Стивен Мнучин. Глава Минфина США не считает, что из-за новых санкций цены на нефть вырастут

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Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон вел переговоры с разработанной в Бельгии системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон оказывает давление на SWIFT, чтобы Иран был отключен системы, как это было сделано в 2012 году до достижения ядерной сделки, отмечает агентство. Несмотря на то что у США нет большинства в совете директоров SWIFT, администрация президента США Дональда Трампа может вводить санкции против самой SWIFT до тех пор, пока она не согласится отключить Иран.

«Я могу заверить, что наша цель — добиться, чтобы попадающие под санкции транзакции не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача — сделать так, чтобы санкции начали действовать», — заявил Мнучин.

Он отказался предоставить подробности по переговорам с бельгийской компанией.

Мнучин добавил, что Минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

Мнучин добавил, что компаниям будет гораздо сложнее получить освобождение от действия новых санкций против Ирана. Он также отверг предположения, что из-за введения санкций против Ирана увеличатся цены на нефть. «Цены на нефть уже взлетели. <...> Я считаю, что информация уже отразилась на цене», — сказал министр.

С таким заявлением Мнучин выступил за две недели до ужесточения санкций США против Ирана. После того как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, Вашингтон решил вновь ввести санкции против этой ближневосточной страны. В полную силу ограничения вступят 4 ноября. Другие участники ядерной сделки отказались из нее выходить, Евросоюз уже запустил механизм для защиты своих компаний, работающих с Ираном, от американских санкций. Глава МИД Германии Хайко Маас вовсе предлагал создать независимые от США платежные каналы.