Новак пообещал найти механизмы обхода санкций против Ирана

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия не намерена отказываться от сотрудничества с Ираном из-за американских санкций. Вместо этого Москва будет искать механизмы для продолжения совместной работы с Тегераном, передала слова министра РБК пресс-служба ведомства.

«Мы считаем, что мы должны искать механизмы, которые позволили бы нам продолжать развивать сотрудничество с нашими партнерами, с Ираном», — сказал Новак. По словам министра, эффективным следует считать механизм «нефть в обмен на товары», созданный для увеличения торгового оборота между Россией и Ираном. Он позволяет Тегерану использовать часть нефтяных доходов для оплаты российских товаров.

«У нас историческая торговля с Ираном. Ирану нужны наши технологии и услуги», — сказал Новак. Он добавил, что Россия уже помогает Ирану строить тепловые электростанции, железные дороги, а также снабжает его высокотехнологичным оборудованием и сельскохозяйственной продукцией.

Министр напомнил, что «мы уже живем в условиях санкций». «Что касается России, мы не признаем санкции, введенные в одностороннем порядке без резолюции Совбеза ООН, мы считаем эти методы по сути незаконными», — резюмировал глава ведомства.

В понедельник, 5 ноября, США намерены ввести в отношении Ирана второй пакет санкций, ограничивающий покупку иранской нефти. Конечной целью санкций в Вашингтоне называют сведение до нуля экспорта нефти — основного источника доходов Ирана. Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин уже заявили, что для ряда стран будут сделаны временные исключения. Вместо полного запрета им будет позволено обойтись «существенным сокращением» закупок сырой нефти в Иране.