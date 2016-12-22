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Инициаторы пенсионного референдума пожаловались на ЦИК Верховный суд
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Инициаторы пенсионного референдума пожаловались на ЦИК Верховный суд
Пенсионная реформа, 02:03
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Инициаторы пенсионного референдума пожаловались на ЦИК Верховный суд

Представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали в Верховный суд иск о бездействии ЦИК, сообщил РБК Свиридов.

Свиридов заявил, что, по его мнению, ЦИК отказал в рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы.​ «Мы подали его по закону, но его никак не рассмотрели», — сказал он. Свиридов добавил, что в обязанности ЦИК входит в том числе информирование участников рефрендума о ходе его подготовки. «Тут ЦИК никак не выполнила этих обязательств. Они не уведомили участников референдума о том, что проводится общероссийское собрание», — рассказал Свиридов.

По его словам, требования иска — признать бездействие ЦИК незаконным и обязать ЦИК зарегистрировать инициативную группу.

Пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина, в свою, очередь, заявила, что Центризбирком выполнил все необходимые по закону процедуры, но признала, что у Свиридова есть право на обращение в суд и не стала давать прогнозов о том, какое решение вынесет ВС, пишет газета «Ведомости».

ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионной реформе
Общество

Ранее в ЦИК одобрили пять схожих формулировок вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста. В сентябре в Москве прошло собрание 13 региональных групп, после которого они направили в ЦИК ходатайство о регистрации единой федеральной инициативной группы.

17 октября Центризбирком отказал им в проведении референдума, сославшись на ч.26 ст. 15 закона «О референдуме РФ», в которой говорится, что ЦИК должен прекратить реализацию референдума если ходатайство не поступит в течение двух месяцев после регистрации первой инициативной группы. Как пояснила тогда Гришина, первую группу зарегистрировали 13 августа в Вологодской области. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что по закону на собрание групп должны были прийти представители минимум 43 региональных групп. «Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования — нужно было все-таки от цифры 13 уйти», -прокомментировал он отказ в референдуме.

Видео: РБК

В начале октября президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, согласно которой с 2019-го пенсионный возраст начнет поэтапно повышаться до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную часть пенсии начнут платить согласно старому пенсионному возрасту — мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. Также снизится стаж для долгосрочного выхода на пенсию — с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.

Теги: пенсионная реформа , референдум , Верховный суд
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