Прокурор запросил для бывшего вице-президента Каталонии 25 лет тюрьмы

Прокурор запросил для бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса 25 лет тюрьмы, его обвиняют в мятеже и растрате общественных фондов. Об этом пишет El Pais.

Для других членов правительства Карлеса Пучдемона, включая экс-главу МВД Каталонии Жоакима Форна и официального представителя женералитата автономии Жорди Туруля, обвинение запросило 16 лет. Их обвиняют по тем же пунктам, что и Жункераса.

Для экс-главы каталонского парламента Карме Форкадель, экс-главы организации «Народное собрание Каталонии» Жорди Санчеса и президента Omnium Cultural Жорди Куишарта прокурор запросил 17 лет, несмотря на то, что их обвиняют только в мятеже.

Адвокат попросил сократить срок заключения для Жункераса до 15 лет, для остальных — до 7–11 лет.

Жункерас и еще несколько членов правительства Каталонии, при котором прошел референдум о независимости автономии и была принята соответствующая декларация, были задержаны в начале ноября 2017 года. Карлес Пучдемон и часть членов женералитата скрылись за границей.

В конце октября Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии «Национальный зов». Экс-глава женералитата заявил, что его сторонники будут продолжать борьбу.