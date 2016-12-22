Беспорядки в Барселоне в годовщину независимости Каталонии

Демонстрация в честь первой годовщины референдума о независимости Каталонии переросла в столкновения с полицией. Протестующие принесли с собой урны для голосования, которые 1 октября 2017 года по решению суда изымали сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании

Год назад в Барселоне прошел референдум, за независимость от Испании проголосовали около 90%, но результаты не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд. Несмотря на это, 27 октября 2017 года власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образования Каталонской Республики

Сторонники независимости Каталонии ​дошли до здания парламента, которое было оцеплено полицией. Беспорядки начались после того, как протестующие прорвали оцепление полиции у здания парламента

В шествии принимали участие около 180 тыс. человек

Дойдя до здания парламента, протестующие начали ​забрасывать полицейских краской, бутылками и яйцами

Протестующие заблокировали вход в Биржу в Барселоне и часть железнодорожных путей в Жироне и Таррагоне, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне

Правоохранители применили силу для разгона демонстрантов, в частности​ резиновые дубинки

Столкновения протестующих с полицией также произошли перед зданием представительства испанской полиции на улице Лайетана, а также в Жироне