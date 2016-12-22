Беспорядки в Барселоне в годовщину независимости Каталонии. Фоторепортаж
Общество, 12:08
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Беспорядки в Барселоне в годовщину независимости Каталонии
В Барселоне шествие, посвященное годовщине референдума о независимости Каталонии, переросло в столкновения с полицией. Протестующие забрасывали правоохранителей краской, бутылками и яйцами, те в ответ применили резиновые дубинки
Демонстрация в честь первой годовщины референдума о независимости Каталонии переросла в столкновения с полицией. Протестующие принесли с собой урны для голосования, которые 1 октября 2017 года по решению суда изымали сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании
Год назад в Барселоне прошел референдум, за независимость от Испании проголосовали около 90%, но результаты не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд. Несмотря на это, 27 октября 2017 года власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образования Каталонской Республики
Сторонники независимости Каталонии дошли до здания парламента, которое было оцеплено полицией. Беспорядки начались после того, как протестующие прорвали оцепление полиции у здания парламента
В шествии принимали участие около 180 тыс. человек
Дойдя до здания парламента, протестующие начали забрасывать полицейских краской, бутылками и яйцами
Протестующие заблокировали вход в Биржу в Барселоне и часть железнодорожных путей в Жироне и Таррагоне, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне
Правоохранители применили силу для разгона демонстрантов, в частности резиновые дубинки
Столкновения протестующих с полицией также произошли перед зданием представительства испанской полиции на улице Лайетана, а также в Жироне
Данных о пострадавших нет