«Якутия» пообещала вернуть деньги собиравшимся за границу пассажирам

Авиакомпания «Якутия» из-за запрета Росавиации летать за границу приостанавливает продажу билетов на международные рейсы, вылет которых запланирован с 5 ноября, и вернет деньги за уже приобретенные билеты. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

На указанный период были запланированы рейсы Якутск — Харбин, Южно-Сахалинск — Нарита, Краснодар — Прага, Якутск — Сеул, Якутск — Ташкент, а также обратные рейсы по этим направлениям.

Отмечается, что «Якутия» ведет переговоры с другими авиаперевозчиками о выполнении ряда ее рейсов. Авиакомпания работает над устранением недостатков, выявленных в ходе проверки Росавиации, и скорейшим возобновлением международных перевозок.

В конце октября Росавиация запретила «Якутии» выполнять рейсы за границу с 5 ноября. Это связано с нарушениями, выявленными в ходе проверки. Уточняется, что авиакомпания представила недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатировала лайнер без техобслуживания и не устранила выявленные неисправности. Также Росавиация указала на длительные задержки авиакомпанией рейсов.



