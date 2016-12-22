В Москве заявили о снижении кадастровой стоимости жилья почти на 20%

Средняя стоимость квартир в Москве снизилась на 17% после перехода кадастровой оценки для определения налога на недвижимость к госструктурам регионов. Об этом заявил и.о. директора ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» Дмитрий Ковалев, сообщает ТАСС.
По его словам, организация смогла выявить и исправить ошибки частных компаний, которые раньше занимались оценкой стоимости недвижимости, другим фактором стало снижение цен на сами квартиры.
Согласно методике ГБУ, для расчета стоимости недвижимости теперь учитываются этаж, плотность застройки и удаленность от центра города. Кроме того, снизились цены на коммерческую нежилую недвижимость, находящуюся в подвалах или цокольных этажах зданий.
В конце октября консалтинговая компания Knight Frank сообщала, что Москва поднялась с 15-го на 13-е место в рейтинге мировой недвижимости стоимостью от $1 млн. По данным за первое полугодие, в столице за $1 млн можно купить элитную недвижимость средней площадью 83 кв. м.