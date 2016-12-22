Минэкономразвития предложило не считать заборы и сараи недвижимостью

В министерстве полагают, что подобные объекты следует рассматривать в качестве «улучшений земельного участка». В настоящее время размытость их статуса в законе вызывает многочисленные споры

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минэкономразвития разработало поправки в законодательство, которые исключают сараи, заборы, беседки и другие некапитальные сооружения из категории недвижимого имущества. Об этом, как передает ТАСС, заявил ​директор департамента недвижимости ведомости Алексей Бутовецкий.

Поправки должны быть внесены в Гражданский кодекс. В настоящее время он признает недвижимым имуществом те объекты, которые «прочно связаны с землей» и которые не могут быть перемещены без значительного ущерба (ст. 130 ГК). «Возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, замощения, объекты благоустройства, дорожки называться недвижимостью? Могут ли признаваться недвижимостью станки и оборудование, которые практически невозможно переместить ввиду их сложности и тяжести? Несмотря на эти признаки, подобные объекты не создавались как недвижимость», — объяснил позицию ведомства Бутовецкий.

Чиновник указал на то, что неопределенность формулировки привела к большому числу споров и требований к Росреестру о включении или наоборот, исключении подобных объектов из ЕГРН.

Минэкономразвития предлагает не считать недвижимостью любые сооружения, которые «не обладают свойством капитальности». Бутовецкий перечислил среди таких теплицы, заборы, сараи и беседки, «не имеющие прочной связи с землей». Согласно планам ведомства, их необходимо классифицировать как улучшение земельного участка, объяснил глава департамента.

На проблемы при попытке определить что является недвижимостью, а что - нет, в 2017 году указывала Счетная палата. Для этого в ведомстве предлагали нормативно закрепить определения терминов «сарай», «объект незавершенного строительства», «иные здания».

О проекте поправок в Гражданский кодекс, подготовленном Минэкономразвития ранее сообщала "Российская газета". Как указывало издание,

эти поправки освобождают собственника участка, который возводит на нем некапитальные сооружения, от необходимости их регистрировать. Это позволит разгрузить органы по регистрации недвижимости и упростить строительство для владельцев участка.