Москва поднялась в рейтинге мировой недвижимости стоимостью от $1 млн

В рейтинге стоимости элитного жилья Москва заняла 13-е место в мире, свидетельствует исследование Knight Frank. За $1 млн в столице России можно купить 83 кв. м, а самым дорогим районом остались Патриаршие пруды

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Столица России заняла 13-е место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank, с исследованием которой ознакомился РБК.

В списке города мира ранжированы по площади элитного жилья, которое можно приобрести на $1 млн.

По данным за истекшее первое полугодие, за $1 млн в Москве можно было приобрести 83 кв. м высококлассной недвижимости. Самое дорогое элитное жилье оказалось на Патриарших прудах: за $1 млн там можно купить всего лишь 37 кв. м. Самым «доступным» такое жилье оказалось в районе Сретенки: 125 «квадратов» за $1 млн, причем год назад за те же деньги там можно было купить на 3 кв. м меньше.

За год Москва поднялась в мировом рейтинге на две позиции.

Возглавляет рейтинг Монако, где миллион долларов сделает покупателя обладателем 16 кв. м жилья, причем год назад этот показатель был еще ниже — 15,8 кв. м. Далее следуют Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Шанхай, а замыкает десятку Пекин, где за $1 млн можно купить 65 кв. м жилья. В Токио за эту сумму можно приобрести 70 кв. м, а в Берлине — 76 кв. м.

Видео: РБК

Ранее в октябре агентство сообщило, что за год, с октября 2017 года по октябрь 2018-го, средняя стоимость одного «квадрата» в элитных новостройках Москвы выросла на 7% и составила 757 тыс. руб. Самые большие (и притом разнонаправленные) ценовые колебания на рынке элитных новостроек Москвы произошли за последний год в Тверском районе и на Остоженке.

На Патриарших прудах ценник за год вырос на 13%, квадратный метр там в среднем стоит 1,7 млн руб. При этом средняя стоимость элитной квартиры выросла на 18%. По словам экспертов, это связано со специфической структурой предложения в районе.

Самая дорогая квартира на столичном рынке элитной недвижимости, по данным за сентябрь, была выставлена на продажу за 6,9 млрд руб. Это пятиуровневый пентхаус площадью 1,8 тыс. кв. м, который расположен в ЖК «Венский дом» в 1-м Неопалимовском переулке в Хамовниках.