Госдеп обозначил сроки введения санкций из-за гибели Хашкаджи

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американским властям потребуется несколько недель для того, чтобы собрать необходимую информацию для введения санкций в отношении лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
«Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего <...> Нам потребуется, скорее всего, еще несколько недель, прежде чем мы сможем ввести санкции, но, думаю, мы сможем это сделать», — сказал Помпео.
При этом госсекретарь подчеркнул, что нынешние отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией «глубокие и долгосрочные», однако убийство Хашкаджи является неприемлемым преступлением.
По словам Помпео, саудовские власти в достаточной степени сотрудничают в вопросе расследования убийства журналиста. Также он добавил, что Вашингтон не позволит остаться этому преступлению без ответа.
27 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах ввести новые меры из-за убийства Хашкаджи. По его словам, Помпео к тому моменту аннулировал несколько виз у саудовцев в связи с убийством журналиста. «Наш государственный секретарь будет принимать дополнительные меры по мере прояснения ситуации», — отметил Мэттис.
Хашкаджи пропал 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Вскоре после его исчезновения власти Турции заявили, что журналиста убили на территории консульства.