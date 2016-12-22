Рогозин заявил о планах удвоить количество запусков ракет в 2019 году

Рогозин заявил о планах удвоить количество запусков ракет в 2019 году

«Роскосмос» планирует в 2019 году вдвое увеличить количество пусков ракет по сравнению с текущим годом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35», — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что из запланированных запусков десять — тяжелые ракеты. Из них девять раз будут запущены ракеты-носители «Протон» и один раз «Ангара».

Глава «Роскосмоса» добавил, что такое количество пусков тяжелых ракет даст возможность Центру им. Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.