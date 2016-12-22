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Рогозин заявил о планах удвоить количество запусков ракет в 2019 году

«Роскосмос» планирует в 2019 году вдвое увеличить количество пусков ракет по сравнению с текущим годом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35», — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что из запланированных запусков десять — тяжелые ракеты. Из них девять раз будут запущены ракеты-носители «Протон» и один раз «Ангара».

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Глава «Роскосмоса» добавил, что такое количество пусков тяжелых ракет даст возможность Центру им. Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

1 ноября Дмитрий Рогозин заявил о планах в ближайшее время сократить 15% непроизводственного персонала «Роскосмоса». По его мнению, это позволит госкорпорации эффективней работать

Он объяснил, что происходить это будет, например, благодаря уменьшению количества департаментов. «Потом это еще отказ от всяких непрофильных активов себе для удовольствия, всяких охотхозяйств и прочего», — уточнил глава госкорпорации.

Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, запуск ракет
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