Арабская коалиция нанесла более 30 ударов по объектам авиабазы в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила авиационный налет на военную базу правительственных войск Йемена, которая расположена недалеко от международного аэропорта в Сане. Об этом телеканалу Al-Ekhbaria заявил официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики.
По его словам, боевая авиация нанесла точечные удары по объектам йеменской базы. Он уточнил, что коалиция совершила более 30 ударов.
Аль-Малики отметил, что целью ударов было уничтожение баллистических ракет, установок для их запуска и беспилотников.
Он также заявил, что международный аэропорт Саны не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.
В конце октября госсекретарь США Майк Помпео призвал арабскую коалицию остановить боевые действия в Йемене, в частности авиаудары по населенным пунктам. Также он подчеркнул, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.