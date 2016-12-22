Помпео призвал арабскую коалицию остановить авианалеты на города в Йемене

Госсекретарь США Майк Помпео призвал арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией остановить боевые действия в Йемене, в частности авиаудары по населенным пунктам. Об этом сообщает Reuters.

При этом госсекретарь указал, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. По словам Помпео, переговоры под руководством ООН о прекращении гражданской войны в Йемене начнутся в ноябре.

С 2014 года в Йемене идут столкновения правительственной армии с повстанцами-хуситами. В 2015 году на йеменскую территорию вошла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддержав правительственные войска. В ответ Иран начал оказывать поддержку повстанцам. Коалиция неоднократно наносила авиаудары по населенным пунктам в Йемене, в свою очередь, повстанцы-хуситы не раз запускали ракеты по Абу-Даби и Эр-Рияду.

Замгенсекретаря по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок в сентябре 2018 года отмечал, что Йемен стоит на пороге гуманитарной катастрофы из-за ухудшения положения в республике. Лоукок подчеркивал, что приблизительно 18 из 29 млн йеменцев не снабжены продуктами, а более 8 млн находятся в еще более тяжелом положении. Замгенсекретаря призывал оказать жителям Йемена «чрезвычайную продовольственную помощь».