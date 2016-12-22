В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при авиаударе сил ВВС арабской коалиции по двум автобусам на западе Йемена, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.
Всех пострадавших госпитализировали, в автобусах находились мирные жители с детьми.
В Йемене с 2014 года идет война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015 году на территорию Йемена вошла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и выступила на стороне армии республики. В свою очередь Иран поддержал хуситов.
В сентябре 2018 года замгенсекретаря по гуманитарным вопросам ООН Макр Лоукок на заседании в СБ ООН сообщал, что Йемену грозит гуманитарная катастрофа из-за ухудшения обстановки в стране. По его словам, около 18 млн из 29 млн жителей Йемена не обеспечены продуктами, а более 8 млн находятся в еще более тяжелом положении, им необходима «чрезвычайная продовольственная помощь».