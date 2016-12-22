Путин поздравил с победой на выборах нового президента Бразилии

Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Бразилии Жаира Болсонару с победой на выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме он отметил значимый для двух стран опыт, накопленный за годы стратегического партнерства в различных областях. Путин выразил надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять двусторонние отношения и конструктивно взаимодействовать в рамках ООН, G20, БРИКС и других международных организаций.

​В Бразилии 28 октября прошел второй тур выборов, по итогам которого Болсонару получил более 55% голосов. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада отдали голоса 44,87% избирателей.

Президент Бразилии Мишел Темер объявил, что начнет передавать полномочия новоизбранному лидеру с 29 октября.

Жаир Болсонару — правый депутат из национального парламента Бразилии.

