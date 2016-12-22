Российские военные за неделю засекли у границ 17 летательных аппаратов

Российские военные за неделю обнаружили 17 иностранных летательных аппаратов вдоль границ страны. Об этом сообщается в инфографике Министерства обороны, опубликованной в газете «Красная звезда».

В материале отмечается, что российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

​«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в публикации.

31 октября Великобритания подняла в воздух два истребителя «Тайфун» для перехвата двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству страны. Британские истребители вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Для поддержки длительного полета истребителей «Торнадо» с авиабазы Брайз Нортон в Англии вылетел также самолет-заправщик «Вояджер».



В свою очередь в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 «совершают плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей».