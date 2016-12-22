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Истребители НАТО сопроводили два российских самолета над Балтийским морем
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Истребители НАТО сопроводили два российских самолета над Балтийским морем
Политика, 11:04
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Истребители НАТО сопроводили два российских самолета над Балтийским морем

Истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопровождали самолеты Вооруженных сил России над Балтийским морем. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы.

Как отмечается в сообщении, 11 октября истребители перехватили самолет Ан-26, который летел из Калининграда. В Минобороны отметили, что он использовал транспондер, но не предоставил полетного плана. Во время движения самолет выходил на радиосвязь с диспетчерами.

В этот же день был перехвачен также Ил-76. Он также следовал из Калининграда и находился в контакте с диспетчерами.

Теги: военные самолеты , перехват самолетов , Балтийское море
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