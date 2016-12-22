Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, даже если против проекта введут санкции. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что санкции наложены [на проект] не будут. Если это произойдет, то проект все равно будет реализован. Укладка уже началась», — сказал Новак.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин во время поездки в Германию лично гарантировал, что Россия построит трубопровод за свой счет, если западные инвесторы столкнутся с ограничениями. Об этом сообщали источники газеты Süddeutsche Zeitung.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что у российских властей есть возможности для достройки «Северного потока-2» без помощи инвесторов.

Газопровод «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию через Балтийское море. Максимальная мощность трубопровода — 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность — 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​ Инвесторами «Северного потока-2» являются компании OMV, Uniper, Shell, Engie и Wintershell. США и Украина выступают против строительства газопровода.