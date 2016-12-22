В Германии заявили о важности «Северного потока-2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала правильным строительство «Северного потока-2». Ее слова приводит издание Wirtschaftswoche.



Она заметила, что данный газопровод важен не только для ее региона, который граничит с Балтийским морем, «но и для всей Германии». «Чтобы обеспечить надежность нашей промышленно развитой страны, нам нужен газ в качестве источника энергии. Поэтому я считаю, что строительство дальнейших нитей трубопровода будет правильным», — сказала Швезиг.



Премьер-министр федеральной земли назвала бессмысленными заявления, что «Северный поток-2» сделает Германию зависимой от России. «Обе стороны заинтересованы в надежных поставках газа», — заметила она.



Швезиг выразила мнение, что Берлин заинтересован в том, чтобы вернуться к более тесному партнерству с Москвой. Говоря о санкциях, премьер-министр заявила, что обе стороны должны двигаться к тому, чтобы сократить их число. «Меня удивляет защитный рефлекс, который вызывает вопрос постепенного снятия санкций. Наказание — это не самоцель. Их частичное снятие должно оставаться нашей целью, которое будет связано с постепенным возвращением мира на Украине», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Германия будет зависима от России в случае строительства «Северного потока-2». Так, выступая на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября, он сказал, что Берлин окажется «в полной зависимости» от Москвы, если не изменит свой курс. Комментируя это заявление, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мааск заявил, что такого не произойдет, «тем более в энергетической сфере.



В свою очередь, президент России Владимир Путин говорил, что газопровод строится только в коммерческих целях. По его словам, никакого «двойного дна» у проекта нет.



По плану «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стан, а именно России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м газа в год.