Грудинин ответил на информацию об иске словами «сам себе иск не подавал»

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сообщил, что узнал об иске со стороны предприятия от журналистов, передает «РИА Новости».

«Я от вас узнал, что «Совхоз имени Ленина» подал иск. «Совхоз имени Ленина» — это я, я исполнительный директор», — заявил Грудинин.

По его словам, сотрудники предприятия должны информировать директора, когда обращаются в суд, так как под соответствующими документами должна стоять его подпись.

«А я не знаю о том, что я сам к себе подал иск. Я сам себе иск не подавал, это точно», — заключил Грудинин.​

1 ноября стало известно, что ЗАО «Совхоз имени Ленина» потребовало взыскания со своего директора Павла Грудинина более 1,09 млрд руб. Адвокат Артем Игнатенко рассказал РБК, что иск подан акционерами Иваном, Ольгой и Тамарой Маркиными, Александрой и Дмитрием Ерошкиными, а также Ниной Садовниковой. Как отметил адвокат, истцы добиваются компенсации понесенных совхозом убытков. Они возникли из-за передачи двух земельных участков совхоза в уставный капитал компании ООО «ТТ Девелопмент». В марте суд признал эту сделку недействительной и заключенной заинтересованными сторонами, в том числе Грудининым.

«Более того, сделка была убыточна для самого совхоза и косвенно для акционеров. Решение суда после апелляционной инстанции вступило в силу, и нашим следующим шагом стал иск о возмещении убытков», — добавил Игнатенко.