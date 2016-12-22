СК сообщил о задержании пятерых членов экстремистской ячейки в Дагестане

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Дагестане пятерых членов экстремистской ячейки запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», при обысках в домах членов ячейки были найдены запрещенные материалы. Об этом сообщается на сайте республиканского главка Следственного комитета России.

Против организатора ячейки Багавудина Омарова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, Омаров создал ячейку в 2013 году, склоняя жителей Дагестана к участию в антиконституционной деятельности. Помимо вербовки, Омаров распространял экстремистскую литературу.

Правоохранители 13 октября уничтожили двух боевиков в рамках спецоперации в селе Эндирей Хасавюртского района Дагестана. В перестрелке были ранены двое полицейских и один боец Росгвардии.

У экстремистов изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы. По словам силовиков, нейтрализованные боевики были причастны к убийству двух сотрудников МВД в районе села Комсомольское в Чечне в текущем году.