Захарова ответила на призыв Климкина сдавать российские паспорта

Призыв главы МИД Украины Павла Климкина сдать российские паспорта вызывает удивление и говорит об ущемлении прав украинцев, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, опубликованном в Facebook ведомства.

«Налицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности, этнического происхождения», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что подобные заявления от министра страны, стремящейся достигнуть «неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод», вызывают удивление.

«Все это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей», — заключила Захарова.

30 октября Климкин на встрече со студентами во Львове рассказал, что власти планируют рассмотреть вопрос двойного гражданства в ближайшее время, и призвал украинцев, у которых есть российские паспорта, сдать их. «Мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней», — заявил он.

Ранее Климкин сказал, что в Киеве выступают против «легализации двойного гражданства» с Россией, и не исключил, что подобные случаи будут «расследоваться украинскими спецслужбами». Он заявил о готовности рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для украинцев, которые «тайно» получили российское гражданство.