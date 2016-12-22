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Кабмин утвердил программу работы Курчатовского института до 2022 года
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Кабмин утвердил программу работы Курчатовского института до 2022 года
Общество, 08:45
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Кабмин утвердил программу работы Курчатовского института до 2022 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы деятельности Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» на 2018–2022 годы. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Минобрнауки России. Общий объем финансирования программы на четыре года составляет 172,94 млрд руб., из них 150,44 млрд руб. составляют бюджетные средства.

Программа предполагает создание экспериментальных, опытных и опытно-промышленных образцов новой техники и технологий, разработку исследовательских установок нового поколения для экспериментальных комплексов.

В задачах программы также указывается обеспечение безопасной эффективной эксплуатации ядерно-физических и материаловедческих центров мирового уровня, развитие технологического потенциала промышленности в сфере создания ядерно-физических исследовательских комплексов и формирование нового поколения высококвалифицированных исследователей и специалистов.

К основным показателям программы относятся часть завершенных научно-исследовательских работ, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ, и опытно-промышленных образцов для последующей коммерциализации, а также число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, в изданиях, включенных в международные базы данных.

Также в числе основных показателей программы указывается доля молодых ученых в общем количестве сотрудников, занятых в исследованиях и разработках, а также количество организаций — пользователей научным оборудованием центров коллективного пользования и мегаустановками.

Медведев в ноябре 2017 года сменил руководителя Курчатовского института, им стал Денис Минкин, ранее работавший директором Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова (ПИЯФ). Другим распоряжением глава кабмина освободил от должности главы Курчатовского института Виктора Ильгисониса по его просьбе.

НИЦ «Курчатовский институт» основали в 1943 году, с 1991 года он носит статус научного центра. В задачи института входят фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направления развития науки, техники и технологий.

Теги: Курчатовский институт , Правительство
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