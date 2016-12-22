Песков прокомментировал заявление Лукашенко по выборам в Донбассе

Руководство непризнанных ДНР и ЛНР должно само определить уместный режим контроля за границей с Россией и сопровождение проведения выборов. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска проконтролировать проведение выборов в Донбассе.​

На уточняющий вопрос про заявление Лукашенко о готовности осуществлять контроль на российско-украинской границе Песков сказал, что «надо понять» позицию донбасских республик по этому вопросу, и добавил, что эта тема между Россией и Белоруссией не обсуждалась. На вопрос, согласилась бы Россия на подобное предложение со стороны Белоруссии, Песков повторил, что не знает точные модальности договоренностей и позицию Донбасса, поэтому не может ответить.

Днем ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова «сопровождать выборы в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», обеспечить проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР) и обеспечивать контроль за участком российско-украинской границы в Донбассе. Также белорусский президент подчеркнул невозможность урегулирования ситуации на юго-востоке Украины без вовлечения США.

В феврале Белоруссия во время дискуссии о возможном составе международных миротворческих сил в Донбассе предложила направить в регион своих военнослужащих. Однако Киев выступил против подобного предложения, мотивируя это тем, что Минск входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ключевым членом которой является Москва.

