«Сургутнефтегаз» присоединился к соглашению о заморозке цен на топливо

«Сургутнефтегаз» присоединился к соглашению правительства и нефтяных компаний по топливному рынку, заявили в компании. Об этом сообщает «РИА Новости».
Разработанное Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение касается мелкооптовых поставок горюче-смазочных материалов потребителям с нефтебаз собственных предприятий.
Днем ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями и независимыми НПЗ о том, что они подпишут в течение 24 часов — до 1 ноября — соглашение о продлении заморозки цен на топливо на уровне мая 2018 года до 31 декабря. В договоренностях согласились участвовать «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Нефтегазхолдинг», «Новый поток» и Иркутская нефтяная компания. В случае невыполнения условий одним из участников санкции коснутся всех. Так, нефтяникам могут ограничить право экспорта нефтепродуктов, которое будет дано только в случае поставки определенных объемов топлива на внутренний рынок.