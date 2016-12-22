ФАС зафиксировала возобновление роста цен на топливо

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил, что цены на топливо в октябре возобновили рост. По его словам, сейчас на рынке наблюдается напряженная ситуация, передает ТАСС.

«О ситуации на рынке судят не по заявлениям [компаний], а по динамике цен. В октябре восстановился определенный рост цен. В большей степени он касался дизельного топлива — примерно на 1% выросли цены, в меньшей степени по бензину — примерно на 0,25%», — сказал чиновник.

Голомолзин отметил, что ситуация с обеспечением дизельным топливом благоприятная, но цены растут, что обусловлено внешней конъюнктурой. Он считает, что это связано с акцизами на топливо и курсом рубля. «Это существенно повышает зависимость цен на внутреннем рынке от цен на мировом», — добавил замглавы ФАС.

Как отметил Голомолзин, в настоящее время ситуация на рынке «в определенном смысле» напряженная, особенно по зимнему дизелю. По его словам, ​в оптовом секторе цены почти не растут, а в рознице «есть вопрос с доходностью самих розничных компаний».

Ранее независимые АЗС в регионах заявили о дефиците дизельного топлива. По их словам, сейчас у них отсутствует возможность покупать дизельное топливо на нефтебазах крупных компаний. Холдинги предпочитают продавать нефтепродукты на собственных заправках, посетовали владельцы независимых АЗС.