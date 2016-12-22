Президент ЛУКОЙЛа исключил дефицит топлива на внутреннем рынке

В компании ЛУКОЙЛ выполняют свои обязательства по поставкам топлива на сеть АЗС и намерены увеличить производство после завершения ремонта на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.

Отвечая на вопрос, грозит ли внутреннему рынку дефицит топлива, президент ЛУКОЙЛа сказал: «Я надеюсь, что до этого не дойдет».

«Со своей стороны мы делаем и сделаем все возможное, чтобы не допустить дефицита. За семь месяцев — с учетом ожидаемых объемов октября — на бирже будет реализовано дополнительно более 100 тыс. т бензинов и 180 тыс. т дизельного топлива», — сказал Алекперов.

После ремонта на Нижегородском НПЗ компания сможет увеличить объем производства бензина в октябре на 20 тыс. т и в ноябре на 143 тыс. т, добавил президент ЛУКОЙЛа.

Ранее независимые АЗС в российских регионах сообщили о дефиците дизельного топлива. Отмечается, что у них нет возможности приобретать дизельное топливо на нефтебазах крупных компаний. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РБК, что холдинги предпочитают продавать топливо на собственных заправках. «Цены на товар в опте выставляются выше розничных», — подчеркивал Баженов. Как отмечают в ФАС, в октябре цены на дизельное топливо выросли на 1%, на бензин — на 0,25%.