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Тела двоих заключенных обнаружили в штрафном изоляторе колонии в Приморье
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Тела двоих заключенных обнаружили в штрафном изоляторе колонии в Приморье
Общество, 06:26
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Тела двоих заключенных обнаружили в штрафном изоляторе колонии в Приморье

Двоих заключенных исправительной колонии № 39 в Приморском крае обнаружили мертвыми в штрафном изоляторе (ШИЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.

«В ИК-39 ГУ ФСИН России по Приморскому краю в одной из камер ШИЗО были обнаружены двое осужденных без признаков жизни», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть осужденных. При этом врачи заявили, что признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Согласно данным на сайте ГУ ФСИН по Приморью, исправительная колония № 39 находится в селе Чкаловское Спасского района, в 300 км от Владивостока. ИК-39 — колония общего режима.

Теги: исправительная колония , Приморский край , заключенные , ГУ ФСИН
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